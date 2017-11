Air France-KLM breidt samenwerking Indiase Jet Airways uit

Air France-KLM en Jet Airways bieden samen al langer samen vluchten aan tussen hun Europese knooppunten Parijs en Amsterdam, en de Indiase steden Mumbai, Delhi, Bangalore en Chennai.

De nieuwe overeenkomst, die woensdag in Mumbai wordt ondertekend, gaat een stap verder. Zo worden voortaan de vluchtschema's op elkaar afgestemd en delen de bedrijven alle opbrengsten.

De samenwerking is ongeveer net zo vormgegeven als de zogenoemde joint ventures die Air France-KLM heeft met Delta Air Lines in de Verenigde Staten en zijn belangrijkste Chinese partners.

Van een investering in aandelen over en weer is geen sprake, daarom spreken de Indiërs niet van een joint venture, maar van een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst.

1,2 miljoen

De drie partners vervoeren dit jaar 1,2 miljoen passagiers over en weer tussen India en Europa, afgezien van het Verenigd Koninkrijk. Dat aantal neemt door de nauwere samenwerking volgend jaar al met meer dan 40 procent toe naar 1,7 tot 1,8 miljoen, aldus topman Jean-Marc Janaillac van Air France-KLM.

''Daarmee groeien we aanzienlijk sneller dan de markt'', vulde KLM-topman Pieter Elbers aan. Het totale aantal passagiers op routes tussen India en Europa neemt volgens hem met 10 tot 15 procent per jaar toe.

Elbers erkent dat Air France-KLM nu nog een relatief klein marktaandeel heeft in India. ''Dan heb je het over 5 tot 6 procent, terwijl we in markten als Brazilië op zo'n 20 procent zitten. Die richting willen we hier ook op. Ons doel is om samen met Jet marktleider te worden.''

Delta

Het helpt daarbij dat ook Delta Air Lines bij het pact betrokken is. Noord-Amerika is voor Jet een nog belangrijkere markt dan Europa. ''Met deze samenwerking knopen we wat we doen in Amerika vast aan wat we doen in India. Dat heeft nog niemand anders gedaan'', benadrukte Elbers.

De deal heeft de instemming van Etihad Airways, de Arabische maatschappij die bijna een kwart van de aandelen Jet bezit. Het ''huwelijk'' met die partner blijft in stand, benadrukte Jet-voorzitter Naresh Goyal.