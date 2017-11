Minder winst voor woongigant IKEA Group

Dat komt vooral doordat de eigenaar van de meeste IKEA-winkels in de wereld winstgevende onderdelen heeft overgedaan aan merkhouder Inter IKEA. De verkopen gingen wel omhoog.

IKEA Group was in het jaar dat liep tot eind augustus goed voor een operationele winst van 3 miljard euro, tegen 4,5 miljard euro een jaar eerder.

De totale omzet ging, zo bleek eerder al, op vergelijkbare basis met bijna 4 procent omhoog naar 34,1 miljard euro. Afgelopen jaar is ook veel geïnvesteerd om de verkopen online en offline verder aan te jagen.

De IKEA-winkels in de wereld zijn in handen van elf franchisers. Daarvan is IKEA Group de grootste. Eind augustus had de winkeluitbater 355 van de 403 woonwarenhuizen in handen. Voorheen was IKEA Group ook eigenaar van productontwikkeling-, productie- en toeleveringsonderdelen voor IKEA, maar die vallen tegenwoordig onder Inter IKEA Holding.