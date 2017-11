'Unilever stelt beslissing over locatie hoofdkantoor uit'

Het bedrijf heeft nu een duale structuur met hoofdvestigingen in Rotterdam en Londen. Het bestuur zou er volgens Polman naar neigen over te stappen op een model met één hoofdkantoor. Een beslissing daarover werd voor het einde van het jaar verwacht.

Reden voor het uitstel zouden oplopende spanningen in Europa zijn. Polman schreef de spanningen niet direct toe aan de stroef lopende onderhandelingen over de Brexit, maar sprak zich eerder wel uit tegen de Britse uittreding uit de Europese Unie.

''Het komt van alle kanten tegenwoordig, daar moet je duidelijk over zijn. We nemen een beslissing voor de komende dertig tot vijftig jaar en dat moet je goed doen", aldus Polman in FT.

Kraft Heinz

Unilever wees eerder dit jaar avances van de Amerikaanse branchegenoot Kraft Heinz af. Daarbij beloofde de onderneming zijn best te doen zelfstandig meer waarde te creëren voor aandeelhouders, onder meer door zijn margarinetak af te splitsen. Ook werd een onderzoek beloofd naar de duale structuur.

Financieel topman Graeme Pitkethly wees er eerder op dat de duale structuur, die het bedrijf al sinds 1929 heeft, lastig is bij onder meer overnames. Ook zou het de afsplitsing van de margarinetak ingewikkelder maken.

Het bedrijf is ook in zowel Nederland, Engeland en New York aan de beurs genoteerd. Die noteringen blijven ongeacht de keuze voor het hoofdkantoor gehandhaafd, zo liet het bedrijf weten. Verder handhaafde Unilever zijn verwachtingen voor heel 2017. Daarbij voorziet het een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent en een verbetering van de marges.