Volgens directeur veel interesse in overname Siemens Hengelo

Dat heeft directeur Ab van der Touw van Siemens Nederland gezegd tegen Het Financieele Dagblad.

Volgens de zakenkrant zou onder meer het Eindhovense technologieconcern VDL wel oren hebben naar de gasturbinefabriek die Siemens wil sluiten. Op dat gerucht wilde Van der Touw echter niet ingaan. "Dat is prematuur'', zei hij.

Over de toekomst van de Siemens-vestiging in Hengelo is nog veel onduidelijk. Het Duitse moederbedrijf kondigde onlangs aan de productie van gasturbines in de Overijsselse plaats tussen nu en eind 2020 te gaan afbouwen, in verband met moeilijke omstandigheden op de olie- en gasmarkt.

Maar de directie van Siemens Nederland benadrukte vervolgens dat nog niets in beton is gegoten. Er werken ruim zeshonderd mensen op de locatie.

Een woordvoerder van Siemens wilde desgevraagd niet op de uitlatingen van Van der Touw reageren. Hij wilde alleen kwijt dat het bedrijf er naar kijkt hoe zo veel mogelijk banen behouden kunnen blijven. Dat gaat in overleg met meerdere betrokken partijen. Bij VDL was niet direct iemand bereikbaar voor commentaar.