Lufthansa ontkent prijsverhogingen na faillissement Air Berlin

Lufthansa ziet het onderzoek gelaten tegemoet, meldt Bild am Sonntag zondag. "We hebben geen geheimen", zegt directielid Harry Hohmeister in de Duitse krant.

Mededingingsautoriteit Bundeskartellamt kondigde vrijdag een verkennend onderzoek naar Lufthansa aan. Na het faillissement nam Lufthansa grote delen van Air Berlin over. Zo kreeg de luchtvaartmaatschappij er bijvoorbeeld ruim tachtig vliegtuigen bij en nam het bedrijf ook enkele routes van de voormalige concurrent over.

De autoriteit wil weten of Lufthansa haar groeiende macht heeft misbruikt om de prijzen te verhogen. Nadat Air Berlin failliet ging, kreeg het Bundeskartellamt talloze klachten van passagiers binnen over gestegen ticketprijzen.

De luchtvaartmaatschappij zal inzage geven in de manier waarop prijzen tot stand zijn gekomen. Op basis daarvan wordt bepaald of het onderzoek wordt voortgezet.

Niet aantoonbaar

"Wat wordt beweerd over de prijsstijgingen, is niet aantoonbaar", aldus Hohmeister in de krant. Wel gelden er volgens hem hogere prijzen op maandagochtend en vrijdagmiddag, maar was dat ook al het geval voor het faillissement van de concurrent. "Voor ongeveer 95 procent van de passagiers is er aan de prijs niets veranderd."

Air Berlin was Lufthansa's grootste concurrent op de Duitse markt. De luchtvaartmaatschappij vroeg in augustus dit jaar faillissement aan. Het concern leed al langere tijd onder een hoge schuldenlast.