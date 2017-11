'Amerikaanse toezichthouder klaagt Santander aan'

Dit meldde persbureau Reuters vrijdag op basis van twee anonieme bronnen. Naar verluidt zal het CFPB komende maandag met een aanklacht komen.

Woordvoerders van Santander en het CFPB wilden tegenover het persbureau geen commentaar geven.

De zaak draait om verzekeringen die bij de autoleningen werden verkocht. Lokale en federale autoriteiten onderzoeken al langer of consumenten onnodige verzekeringen hebben gekregen of te veel rente hebben betaald op hun leningen wanneer de verzekering werd toegevoegd.

Ook de praktijken van de Amerikaanse bank Wells Fargo liggen onder het vergrootglas.

In 2015 schikte de Amerikaanse tak van Santander voor 9,35 miljoen dollar in een zaak over onjuist teruggenomen voertuigen van militairen. Dit jaar schikte Santander in een zaak over het securitiseren van risicovolle autoleningen.