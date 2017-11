Ook Franse bank BNP Paribas stopt investeringen in tabak

De bank heeft nog een aantal lopende contracten met partijen in de tabakssector. Ze zal voldoen aan zijn contractuele verplichtingen, maar geleidelijk wordt de geldkraan naar de industrie dichtgedraaid.

BNP Paribas is niet de eerste partij die een dergelijke stap zet. Onder meer de Nederlandse branchegenoot ABN AMRO kondigde een soortgelijke stap eerder aan. Ook verzekeraar AXA trekt zijn handen af van de tabakssector.

Stap verder

Bank of New Zealand ging eerder nog een stap verder en stopt behalve in de tabakssector ook met investeringen in de wapenindustrie en in de nucleaire industrie.

Eerder beloofde BNP Paribas overigens al geen geld meer te steken in schalie- en teerzandprojecten vanwege de schadelijke gevolgen voor het milieu.