'Oliedeal tussen BASF en Russische miljardair Fridman nabij'

Dat bevestigt BASF nadat ingewijden aan persbureau Bloomberg hadden laten weten dat er onderhandelingen zijn om tot een deal te komen.



De gesprekken gaan over een samenvoeging van olie- en gasdochter Wintershall van BASF met het bedrijf DEA Deutsche Erdöl van Fridman. De waarde van het gecombineerde concern zou meer dan 10 miljard euro bedragen. Fridman nam DEA in 2014 over van energieconcern RWE voor ruim 5 miljard euro.

Ook was BASF destijds geïnteresseerd in een overname van DEA, maar verloor de slag van Fridman.

Deal

Door een eventuele deal worden twee van de grootste olie- en gasbedrijven van Duitsland bijeengebracht. BASF zou dan de meerderheid van het fusiebedrijf in handen krijgen.



Het is mogelijk dat dit bedrijf op termijn naar de beurs wordt gebracht. Het is overigens niet zeker dat een overeenkomst bereikt zal worden, aldus BASF.