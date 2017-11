'Energiestelsels in EU voor halen klimaatdoelen nog legpuzzel'

Dat meldt de EU-commissaris Miguel Cañete (Klimaat en Energie). ''De overgang naar een duurzaam koolstofarme maatschappij is in Europa in volle gang. De infrastructuur moet die ontwikkeling ondersteunen. Maar nu is Europa nog een grote legpuzzel", zegt Cañete.



De Europese Commissie streeft naar 15 procent koppeling van alle netwerken in de EU per 2030. ''Een moderne energie-infrastructuur is cruciaal voor een geïntegreerde energiemarkt en voor het halen van de klimaatdoelen die we in Parijs hebben afgesproken”, aldus de Spanjaard.



Brussel schat dat er dit decennium 200 miljard euro nodig is voor de opwaardering van de energiestelsels.

Energie-unie

In 2015 lanceerde de commissie plannen voor een Europese energie-unie, waarin duurzame, hernieuwbare, betrouwbare en betaalbare energie zijn weg door de hele EU kan vinden.



Ook moet deze unie de lidstaten minder afhankelijk van niet-EU-landen maken.