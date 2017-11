FNV sluit nieuwe acties bij incheckbalies op Schiphol niet uit

Dit leidde tot enige opstopping, maar passagiers misten hierdoor geen vluchten, laat vakbond FNV vrijdag weten.

FNV-bestuurder Egon Groen sluit hardere acties in de toekomst niet uit als Swissport de eisen van de werknemers niet inwilligt. Het bedrijf kampt al langer met onderbezetting, zegt de vakbond.

Begin oktober zou het bedrijf de werknemers echter hebben laten weten dat het werk voortaan met minder mensen gedaan moet worden. Er werken zo'n duizend mensen bij het bedrijf. "Maar het structureel terugbrengen van het aantal arbeidscontracten is hier expliciet niet aan de orde", aldus Swisspoint.

Brief

Groen ontving donderdag een brief waarin stond dat de directie in gesprek wil met de vakbond. ''Maar daarop heb ik eerst nadere informatie opgevraagd. Praten heeft pas zin als we zicht krijgen op of onze eisen worden ingewilligd.''

Swissport bestempelt op zijn beurt de eis van FNV dat in de winterperiode met dezelfde bezetting wordt gewerkt als 's zomers als onrealistisch. ''Gezien de significante seizoensinvloeden waaraan onze bedrijfsvoering onderhevig is, kunnen we hiermee niet akkoord gaan.''



Het bedrijf zegt graag met FNV in gesprek te willen, maar verwijt de vakbond acties te verkiezen boven overleg.

Inchecken

Swissport bemant de incheckbalies voor onder meer TUI, Corendon, Singapore Airlines, Cathay Pacific en Turkish Airlines.

Tijdens het inchecken van vluchten hield zo'n drie kwart van de twintig medewerkers zich tijdens de actie stipt aan de veiligheidsregels. Dat betekent onder meer dat ze geen koffers zwaarder dan 25 kilogram tillen zonder hulp.