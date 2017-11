'Geen gevaar voor leveringen door staking op Black Friday'

Werknemers van Amazon in Duitsland legden vrijdag op Black Friday bij meerdere vestigingen het werk neer.



De stakingen volgen op een oproep van vakbond Verdi. Die voert al jaren strijd met Amazon voor hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden voor het personeel in de distributiecentra, waarbij geregeld werd gestaakt.



Amazon heeft zes grote centra in Duitsland en telt in het land meer dan 12.000 werknemers. De staking loopt tot zaterdagavond.

Focus

Amazon gaf aan zich te focussen op het nakomen van zijn leveringsbeloften aan klanten op Black Friday en de komende dagen. Volgens het bedrijf is het overgrote deel van de werknemers in Duitsland gewoon naar het werk gekomen.

Volgens Verdi hoort Amazon op een dag als Black Friday de werknemers juist in het zonnetje te zetten, gezien de enorme drukte die het begin van de inkoop voor het feestdagenseizoen met zich meebrengt.

Ook in Italië leggen werknemers van Amazon het werk neer. Het gaat om de vestiging van het bedrijf in Piacenza, het belangrijkste distributiepunt van de webwinkel in Italië. Het arbeidsconflict gaat hier onder meer over bonussen. Er werken ongeveer 1600 mensen bij het centrum in het noorden van Italië.