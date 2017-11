Airbnb waarschuwt Amsterdam voor beperken vakantieverhuur

Het bedrag bestaat uit 12 miljoen euro aan inkomsten die de gastheren en -vrouwen mislopen en 31 miljoen euro aan economische schade bij plaatselijke ondernemingen, heeft het grootste verhuurplatform Airbnb becijferd.

De kans is groot dat de maatregel wordt ingevoerd. Alle grote partijen in de Amsterdamse gemeenteraad hebben een beperking van de vakantieverhuur tot dertig dagen opgenomen in hun programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

De PvdA pleit zelfs voor een algeheel verbod op het verhuren van hele woningen en wil alleen nog gedeeltelijke verhuur toestaan.

Drukte

Airbnb zegt dat de inperking niet alleen zal leiden tot inkomstenverlies, maar ook tot toenemende drukte in het centrum. Nu is het zo dat 70 procent van de Airbnb-gasten in Amsterdam buiten het centrum verblijft.

Vaak eten en winkelen de gasten ook in die buurt, op aanraden van hun gastheer of -vrouw. Als dat wegvalt, dan zullen meer gasten naar het toch al drukke centrum gaan, betoogt Airbnb.

"Wij moedigen lokale beleidsmakers aan om progressieve regels te maken die de voordelen van toerisme verspreiden over lokale gezinnen, in plaats van hun belangen te schaden door de uitgaven van reizigers te concentreren in de handen van een een kleine groep happy few", zegt James McClure, general manager Noord-Europa van Airbnb.

Balans

De Amsterdamse politiek worstelt al langer met het vinden van een balans tussen toenemend toerisme en het woongenot van de bevolking. Veel inwoners ondervinden overlast van onder meer Airbnb-verhuur. Tegelijk levert het toerisme Amsterdam veel geld op.

De 'bezoekerseconomie' brengt 224 miljoen euro in het laatje en kost 76 miljoen euro (aan onder meer reiniging en handhaving), zo bleek onlangs uit onderzoek in opdracht van de gemeente.