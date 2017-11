De Mol bundelt mediabedrijven in Talpa Network

Talpa Network neemt ook e-commercebedrijf Emesa over. Dat bedrijf is vooral bekend van de website Vakantieveilingen. Met de overname wil Talpa Network onder meer de advertentiemogelijkheden vergroten.

Het samenvoegen van de mediamerken moet zorgen voor een kruisbestuiving tussen de verschillende takken van het mediabedrijf. Zo moeten televisieprogramma's beter online te vinden zijn en heeft Talpa Network ook diverse vloggers en bloggers onder contract.

Daarnaast kondigde De Mol aan in nieuwe programma's te investeren. Daarbij krijgen buitenlandse mediabedrijven de kans hun programma's in Nederland te testen, op voorwaarde dat Talpa mede-eigenaar wordt. ''Je ziet dat wat hier werkt ook in andere landen werkt, zoals Big Brother en The Voice.''

Kritiek

De Mol uitte tijdens de presentatie van de plannen in het DeLaMar Theater in Amsterdam kritiek op het nieuwe kabinet. Hij mist in het regeerakkoord een visie op de mediasector als geheel en verweet het kabinet alleen naar de publieke omroep te kijken.

De media-ondernemer vindt dat moet worden gekeken naar één reclamemarkt. ''Het kabinet ziet nog altijd een gefragmenteerd medialandschap, terwijl we inmiddels allemaal in dezelfde vijver vissen. Ik zou de afschaffing van de dividendbelasting daar graag voor in willen ruilen.''

Hij waarschuwde dat na de grote Amerikaanse internetbedrijven ook Chinese internetreuzen als Tencent en Alibaba zich binnenkort op de Nederlandse advertentiemarkt storten.