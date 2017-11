Britse economie groeit met 0,4 procent in derde kwartaal

Verder blijven toch vooral Brexit-perikelen de groei remmen. Zo denken bedrijven wel twee keer na alvorens ze investeren.

De uitgaven door Britse huishoudens stegen in het derde kwartaal met 0,6 procent. Dat was de sterkste stijging in een jaar tijd.

Bedrijfsinvesteringen stegen met 0,2 procent. Verder zagen de Britten de export dalen. De import van goederen en diensten viel daarentegen hoger uit.

De aantrekkende autoverkopen in de afgelopen maanden hadden deels te maken met een wijziging van accijnzen. Dat zorgde voor extra verkopen van auto's in het eerste kwartaal. Dat effect was de afgelopen maanden weer enigszins uit de markt.

De cijfers over het derde kwartaal kwamen overeen met de gemiddelde verwachting van economen. In het tweede kwartaal ging de Britse economie met 0,3 procent vooruit.