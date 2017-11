Vakbondsleden stemmen in met akkoord Unox-fabriek in Oss

Daarmee komt een definitief einde aan de reeks stakingen door het personeel, maken de bonden woensdag bekend.

Unilever verkoopt de fabriek, waar rookworsten, soepen en sauzen gemaakt worden, aan vleesverwerker Zwanenberg. De fabriek in Oss gaat per 1 januari over naar Zwanenberg.

Dit bedrijf wilde de arbeidsvoorwaarden van de ongeveer driehonderd medewerkers aanpassen. Het ging met name om wijzigingen in de pensioenregeling.

Een deel van de werknemers is daarna overgegaan tot acties en heeft de afgelopen weken herhaaldelijk gestaakt.

Garantie

Er zijn nu nieuwe afspraken gemaakt. De partijen zijn het het onder meer eens geworden over de garantie dat tussen en 2018 en 2019 geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Verder geldt voor de periode 2020 tot en met 2022 een sociaal plan op het niveau van Unilever.

Daarnaast worden verschillen in pensioenaanspraken als gevolg van de verkoop gecompenseerd en krijgen voltijdswerknemers een eenmalig bedrag van 2.000 euro. Ook zijn er aanvullende afspraken gemaakt over het behoud van de eindejaarsuitkering en toeslagen op het niveau van Unilever.

Trots

FNV-bestuurder Niels Suijker zegt trots te zijn op wat de werknemers van Unox in Oss met hun acties hebben bereikt. ''Door dit akkoord krijgen de medewerkers werkzekerheid en inkomenszekerheid voor de komende jaren", aldus de bestuurder.

"Daarnaast wordt het verlies van de Unilever-pensioenregeling deels gecompenseerd met goede overgangsafspraken, waardoor zij er niet meer duizenden euro's op achteruit gaan.''

Ook Unilever is tevreden. ''Het is heel fijn dat er een akkoord is, want staken is voor niemand fijn. Nu kunnen we verder'', aldus een woordvoerder van Unilever in een reactie.