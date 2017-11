Versoepeling regels vrije-uitloopeieren gedupeerde pluimveehouder

Tot nu toe mogen vrije-uitloopeieren onder die naam op de markt worden gebracht tot twaalf weken nadat kippen huisarrest hebben gekregen in verband met vogelgriep. De Europese Commissie verandert de periode omdat de sector enorme economische schade oploopt bij een uitbraak van vogelgriep.

De benaming vrije-uitloopeieren vereist dat de hennen overdag permanent toegang hebben tot een uitloopren in de buitenlucht. Bij vogelgriep bestaat het risico op infectie door trek- of wilde watervogels.

De commissie stelt dat sinds de vogelgriepuitbraak in 2016 is gebleken dat twaalf weken voor de sector te kort is. In Nederland liepen de boeren volgens branchevereniging Anevei dit jaar 11 miljoen euro directe schade op toen de kippen vijf maanden lang moesten binnenblijven. Dat was de langste periode ooit.

Nederland maakte zich sterk voor het verruimen van de twaalfwekentermijn, stelt minister Carola Schouten van Landbouw. ''Ik ben blij dat Brussel dit besluit nu genomen heeft. Dit is belangrijk nieuws voor de desbetreffende pluimveehouders.''