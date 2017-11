Nederland een van zes eurolanden die begroting op orde hebben

De andere toppers zijn Duitsland, Luxemburg, Finland, Letland en Litouwen.

Toch heeft de commissie ook zorgen over Nederland. Ze vermoedt "onevenwichtigheden" in de economie, zoals op de huizenmarkt, en gaat daar een analyse naar uitvoeren.

In mei komt de commissie met aanbevelingen. Dit jaar al kreeg Nederland de raad verder te snijden in de hypotheekrenteaftrek, vaste banen aantrekkelijker te maken en het pensioenstelsel aan te pakken.

De commissie constateert een ''robuuste economische activiteit" in de hele Europese Unie, met het hoogste groeitempo sinds tien jaar, een recordaantal mensen aan het werk en werkloosheidspercentages die blijven dalen.

"Het gemiddelde begrotingstekort zal volgend jaar dalen tot 1 procent van het binnenlands bruto product. Dat was in 2010 nog 6 procent", zei EU-commissaris Pierre Moscovici (Economische en Financiële Zaken) bij de presentatie van het jaarlijkse herfstpakket.

Achterover leunen

Het optimisme over de economie mag er niet toe leiden dat de lidstaten nu achterover gaan leunen, waarschuwt Brussel. De lidstaten moeten verdere structurele hervormingen blijven doorvoeren, de investeringen verder opvoeren en de lonen laten stijgen zodat de burger ook profiteert. Een aantal landen, zoals Italië, heeft bovendien nog een veel te hoge schuld.

De commissie keek ook naar de sociale situatie in de EU. In het tweede kwartaal van dit jaar hadden 235 miljoen mensen een baan, oftewel 72,3 procent van de beroepsbevolking. Brussel streeft naar 75 procent in 2020.

De werkloosheid bedroeg in september 7,5 procent voor de hele EU en 8,9 procent voor de eurozone. Dit zijn de laagste percentages sinds 2008.

Het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt is op een recordhoogte en ouderen blijven steeds langer werken. Daar staat tegenover dat nog steeds 16,6 procent van de jongeren in de EU (18,7 procent in de eurozone) werkloos is.