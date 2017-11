Uniper wijst bod van Fins energieconcern Fortum af

Ook is er volgens Uniper weinig strategisch voordeel bij een overname door Fortum. De aandeelhouders worden dan ook geadviseerd het bod niet te accepteren.

In september sloot Fortum een deal met E.ON over de overname van diens minderheidsbelang in Uniper, waarna een bod werd gedaan op de rest van de aandelen Uniper.

Het in Düsseldorf gevestigde Uniper is eigenaar van een aantal gas- en kolencentrales in Nederland, in Den Haag, Leiden en Rotterdam. Het bedrijf is daarnaast actief in onder meer Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland.