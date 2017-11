OM eist jaar cel tegen voormalig NS-topman wegens fraude aanbesteding

Volgens het OM heeft voormalig Veolia-directeur René de Beer in ruil voor een baan geheime stukken van Veolia doorgespeeld aan de NS en was Huges daarvan op de hoogte. Tegen De Beer is een celstraf van acht maanden geëist.

Volgens de officier van justitie maakten de betrokken zich schuldig aan valsheid in geschrifte, omkoping en het lekken van bedrijfsgeheimen.

Aanbesteding

Met behulp van informatie die de NS via De Beer verkreeg, wist NS-dochter Abellio begin 2015 een aanbesteding voor openbaar vervoer in Limburg binnen te halen. Ook concurrenten Veolia en Arriva waren in de race voor de aanbesteding over de periode 2017-2031.

De Beer werd, om het concurrentiebeding te omzeilen, in dienst genomen bij consultant PTRM. ''Dat was alleen als afleiding om te verhullen dat hij in werkelijkheid al in dienst was bij Qbuzz'', stelde de aanklager.

Die NS-dochter hield zich bezig met de voorbereiding van de aanbesteding. Volgens de aanklager hadden ''alle directeuren, inclusief Huges, zich als één blok gecommitteerd aan de aanbesteding''. Iedereen wist van de schijnconstructie en de reden ervan, aldus de aanklager.

Ontkenning

Huges heeft tijdens het proces gezegd dat hij ten onrechte wordt beschuldigd. Hij zou niet hebben geweten van de zwendel en zich nauwelijks hebben bemoeid met de aanbesteding. ''Onwaarachtig'', zei de officier daarover. ''Hij gaf feitelijk leiding aan de strafbare feiten.’’ Huges moest als gevolg van de affaire aftreden.

Tegen twee directeuren van NS-dochterbedrijf Qbuzz werden werkstraffen en boetes tot 50.000 euro geëist. De bestuurder van NS-dochter Abellio hoorde tien maanden cel eisen.

De zaak kwam aan het licht nadat de NS zelf onregelmatigheden had ontdekt. Uiteindelijk ging de opdracht alsnog naar Arriva, die eerder tweede werd in de aanbestedingsprocedure.

Boete

Tegen de NS zelf werd dinsdag een boete van 3 miljoen euro geëist. Eerder kreeg het spoorwegbedrijf al een boete van 41 miljoen euro van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De uitspraak volgt op 21 december.