Ingenieursbedrijf Arcadis mikt op hogere marge en lagere schuld

Daarbij moeten de omzet en winstgevendheid omhoog en moet de schuld omlaag, meldt het ingenieursbedrijf dinsdag in een presentatie voor analisten.

Arcadis heeft zich voor de jaren tot en met 2020 ten doel gesteld sneller te groeien dan de markt. Daarbij moet de operationele winstmarge in dat jaar richting de 8,5 tot 9,5 procent bewegen. Dat was afgelopen jaar nog 7,1 procent.

Ook de verhouding tussen schuld en winst moet verbeteren. Vorig jaar bedroeg de schuld van Arcadis tweeënhalf keer het bedrijfsresultaat (ebitda), dat moet de komende jaren zakken naar één tot twee keer. Het rendement op het geïnvesteerd vermogen moet omhoog van 6,8 naar 10 procent.

Mogelijke verkoop

Arcadis wil die doelen onder meer bereiken door vooral te investeren in activiteiten waarin het een leidende marktpositie kan hebben. Ook moeten bijvoorbeeld digitalisering en een kritischere blik bij het uitkiezen van projecten bijdragen aan een hogere winstgevendheid.

Over het onderzoek naar een mogelijke verkoop van architectuurdochter CallisonRTKL heeft Arcadis niets nieuws te melden. Het bedrijf liet in september weten dat de mogelijkheden daartoe in kaart zouden worden gebracht. Dat proces ''verloopt goed''.

Arcadis kampt al enkele jaren met tegenvallende resultaten en zag vorig jaar topman Neil McArthur met ruzie vertrekken. Zijn opvolger Peter Oosterveer trad dit voorjaar aan en werkte sindsdien aan een nieuwe koers.

Groei

In een presentatie verklaarde Oosterveer dat de wereldwijde marktpositie van Arcadis niet fundamenteel veranderd hoeft te worden. Hij gaf aan ruim voldoende mogelijkheden te zien om groei op eigen kracht te realiseren.

Arcadis zal zich volgens Oosterveer meer gaan richten op projecten waarbij minder concurrentie op prijs is, maar juist de kunde van Arcadis van belang is. Ook wordt meer naar grote projecten gekeken in plaats van kleinere opdrachten. ''We moeten de juiste keuzes maken en daarbij de juiste vergoeding ontvangen van klanten.''