Uitzendconcern Randstad verhuist tientallen locaties naar bedrijventerreinen

Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse tak van Randstad dinsdag na berichtgeving door het Financieele Dagblad (FD).

Algemeen directeur Reiant Mulder van Randstad Nederland ontwikkelde de nieuwe digitale strategie van de uitzendgroep. Een handvol prominente "flagshipstores'"in de grote steden wordt van de verhuizing uitgezonderd.

''Van de inloop moeten we het niet meer hebben, 99 procent van de zoektochten naar nieuw werk begint online. Ook 50-plussers leiden een volledig digitaal leven. Het tempo heeft ons ook verrast'', aldus Mulder.

Randstad bespaart dan ook op vierkantemeterprijzen. Het bespaarde geld zal worden geïnvesteerd in nieuwe technologie. Bij kortstondige, ongekwalificeerde baantjes worden kandidaten nu al automatisch gekoppeld middels een algoritme, maar in de toekomst wil Randstad ook kandidaten in een hoger segment automatisch koppelen.

Alleen op afspraak

Bij de locaties op de bedrijventerreinen is het straks alleen nog mogelijk om op afspraak langs te komen. Volgens de woordvoerder moeten die locaties vooral goed bereikbaar zijn, ook met het openbaar vervoer. In sommige gevallen zou het kunnen dat kantoren van Randstad worden samengebracht met die van dochterbedrijf TempoTeam.

Randstad doet later op de dag in Londen zijn nieuwe strategie voor het hele concern uit de doeken. Daarbij mikt de uitzendreus op 90 miljoen tot 100 miljoen euro aan structurele besparingen. Een deel van dat geld wordt gestoken in nieuwe digitale initiatieven. Op het overnamefront verwacht het bedrijf volgend jaar niet heel actief te zijn.

De omzet van de maanden oktober en november ligt in lijn met de prestaties in het derde kwartaal toen er een groei van 9 procent werd behaald. Verder stelt het concern voor het dividend voor dit jaar volledig in contanten uit te keren.