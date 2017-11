Amsterdam wint strijd om EU-agentschap voor geneesmiddelen

Het nog te bouwen kantoor komt aan de Zuidas te staan. Het EU-agentschap vertrekt vanwege de Brexit uiterlijk maart 2019 uit Londen.

De ministers van Buitenlandse Zaken mochten in Brussel stemmen op hun stad van voorkeur. Er waren drie (geheime) stemrondes waarin de 27 lidstaten uit zestien kandidaat-steden moesten kiezen. De eerste ronde leverde niet meteen een winnaar op.

Doordat beide steden dertien stemmen kregen, moest EU-voorzitter Estland de winnaar bepalen door middel van een loting. Eerder was Kopenhagen afgevallen.

Het EMA is een prestigieuze organisatie die onder andere nieuwe geneesmiddelen beoordeelt. Er werken negenhonderd hoogopgeleide mensen. Het bureau heeft een budget van meer dan 300 miljoen euro.

Innovatief

Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid stelt dat EMA haar belangrijke werk in Amsterdam ongestoord kan voortzetten.

"Nieuwe innovatieve medicijnen kunnen zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de markt", aldus Bruins. "Ook blijft EMA in staat snel en adequaat in te grijpen als er problemen optreden met een middel. Beide zijn van groot belang voor alle patiënten in Europa. Wij zijn heel blij dat Europa gekozen heeft voor de inhoud."

Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken mocht in Brussel stemmen. "Het heeft de nodige tijd gekost en het besluitvormingsproces was zeer intensief, maar de 27 lidstaten laten hiermee zien dat zij ook na de Brexit goede beslissingen kunnen nemen. Ik dank de landen die voor Amsterdam gestemd hebben voor hun vertrouwen", aldus Zijlstra.

Premier Mark Rutte noemt de komst van het EMA een "succes voor de Nederlandse diplomatie". Volgens hem was de competitie om het agentschap binnen te halen "hevig" en het besluitvormingsproces "lang en intensief".

Grote eer

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) verwelkomt EMA in Amsterdam en ziet het als grote eer dat het agentschap naar Nederland komt.

"Het CBG is een van de Europese hoofdrolspelers in centrale geneesmiddelenbeoordeling en geneesmiddelenbewaking. We zien uit naar de voortzetting van de samenwerkingsrelatie met de EMA in haar nieuwe thuishaven", aldus directeur Hugo Hurts.

Het CBG zegt de komst van de EMA naar Amsterdam te ondersteunen opdat de continuïteit en kwaliteit van de toelating en bewaking van medicijnen op hetzelfde hoge niveau blijft in het belang van de patiënt.