Drie jaar geëist tegen frauderende oprichter drogisterij Schlecker

De zoon en dochter hoorden bij de rechtbank in Stuttgart straffen van enkele maanden korter tegen zich eisen, schrijft de Duitse krant Handelsblatt. Hen wordt medeplichtigheid verweten.

Volgens de aanklager wist de familie Schlecker al ruim een jaar voordat het doek definitief viel dat een faillissement niet meer af te wenden was. Ze zouden vanaf dat moment alleen nog maar bezig zijn geweest de financiële gevolgen voor zichzelf te beperken, onder meer door geld van het bedrijf weg te sluizen naar privérekeningen.

De drogisterijketen, met ruim drieduizend vestigingen verspreid over Europa, viel uiteindelijk in januari 2012 om. Zeker vijftigduizend mensen verloren hun baan, waarvan de helft in Duitsland. Het was het grootste faillissement in de Duitse geschiedenis.