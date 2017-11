Volkswagen stelt omzet- en winstdoelen naar boven bij

Daarbij rekent Volkswagen vooral op een sterke vraag naar SUV's. Dat zegt financieel topman Frank Witter maandag tijdens een presentatie over de voortgang die Volkswagen boekt met de toekomstplannen die het bedrijf eerder dit jaar ontvouwde.

Afgelopen week kondigde de fabrikant al aan de komende vijf jaar 34 miljard euro te investeren in technologie voor elektrische en autonoom rijdende auto's.

Volkswagen gaat er nu vanuit dat de omzet in 2020 minstens een kwart hoger ligt dan de ruim 217 miljard euro van vorig jaar. Eerder werd een groei met een vijfde voorzien. De winst voor belastingen zal over diezelfde periode met ten minste 30 procent zijn toegenomen. Hier rekende het bedrijf eerder op een stijging met zeker een kwart.

Aandeelhouders

Ondanks de hoge investeringen die Volkswagen in petto heeft, zullen ook de aandeelhouders hun graantje kunnen meepikken van de betere resultaten. Het bedrijf wil binnen vijf jaar minstens 30 procent van de winst als dividend uitkeren. In 2016 was dat nog zo'n 20 procent.

Volkswagen staat er financieel sterk voor, ondanks de nadelige gevolgen van het dieselschandaal. Ruim twee jaar geleden bleek dat het autoconcern jarenlang gefraudeerd heeft met de emissiegegevens van dieselauto's. De schade voor het bedrijf door onder meer boetes en schikkingen loopt naar verwachting in de vele miljarden.

Dat het concern de toekomst nu zonniger inziet dan afgelopen voorjaar, heeft volgens Witter te maken met een aantrekkende markt in met name Brazilië en Rusland. Ook speelt mee dat in de Verenigde Staten, het land waar het dieselschandaal als eerste aan het licht kwam, de verkopen weer in de lift zitten.