'Leegstand kantoren Amsterdam daalt snelst van grote Europese steden'

Vastgoedadviesbureau CBRE zette in een rapport de ontwikkeling van de leegstand in negen grote Europese steden op een rijtje. Absoluut gezien presteert Amsterdam dit jaar het beste.

Eind 2016 stond in de hoofdstad ruim 11 procent van de kantoren leeg. Dat is nu nog bijna 8 procent. Het is het derde jaar op rij dat de leegstand in Amsterdam afneemt.

Dat de kantoormarkt krapper wordt, komt onder meer door de ombouw van kantoren tot woningen. Ook is het aantal nieuwbouwprojecten beperkt.

Europees

Amsterdam laat steden als Berlijn, Milaan, Parijs en Londen achter zich. Volgens de onderzoekers is het innovatieve karakter van Amsterdam reden dat veel bedrijven zich hier willen vestigen.

CBRE spreekt van een ''meertalige, jonge beroepsbevolking" waarmee Amsterdam zich onderscheidt van andere steden. Ook de aanwezigheid van bedrijven in de techsector, als Uber, Netflix en Booking.com pleit voor de hoofdstad.

De top drie van de onderzochte steden wordt gecompleteerd door Berlijn en Frankfurt. In Berlijn daalde de leegstand van 6 naar bijna 4 procent. In Frankfurt was sprake van een daling met een procentpunt tot 11 procent.

De overige zes steden in het onderzoek zijn Londen, Milaan, Madrid, München, Parijs en Stockholm.