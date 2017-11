'Financiële sector heeft vooral in goede tijden streng toezicht nodig'

Die oproep doet toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Volgens DNB is er in de financiële sector "een zekere regelmoeheid ontstaan", nadat er in reactie op de financiële crisis nieuwe wetten en regels zijn ingevoerd. Deze reactie hangt ook weer samen met de opgaande conjunctuur.

"Vooral in goede tijden is intensief en streng toezicht van het grootste belang om de opbouw van excessen tegen te gaan", meent DNB.

Voorkomen

De centrale bank benadrukt dat voor het uitbreken van de financiële crisis er juist sprake was van een lange periode van deregulering. Er werden in die periode regels afgeschaft of versoepeld.



"Eén van de lessen van de vorige crisis is dan ook om vooruit te kijken. Het is de de uitdaging om toekomstige crises te voorkomen in plaats van te genezen, zonder in dit opzicht als toezichthouder onrealistische verwachtingen te creëren."

Alert

Volgens DNB heeft de financiële sector na de financiële crisis wel weerbaarder geworden. Zo hebben banken bijvoorbeeld hun buffers versterkt en zijn ze minder complex geworden.



"De crisis heeft evenwel geleerd dat de sector en toezichthouder voortdurend alert moeten zijn op nieuwe risico's en uitdagingen. De transitie is daarmee nog niet ten einde", aldus de centrale bank.



"Continue verandering lijkt de nieuwe werkelijkheid te zijn", meent DNB. Zo hebben financiële instellingen te maken met nieuwe partijen die de dienstverlening weten te verbeteren met nieuwe technologie.



"Terwijl de sector zich in een steeds rapper tempo aanpast aan de mogelijkheden van technologische vernieuwingen en zo de concurrentie met opkomende techspelers probeert bij te houden, staan tegelijkertijd bedrijfsmodellen onder druk door de langdurig lage rente."

Onderzoeken

De centrale bank laat verder weten onderzoeken te starten naar het zogenoemde verandervermogen van financiële instellingen, klimaatrisico's en onbedoelde effecten van wet- en regelgeving.



Ook zal de toezichthouder extra aandacht besteden aan de gevolgen van de lage rentestand en de mogelijk abrupte rentestijging die daarop volgt, de toenemende digitalisering en de risico's van cyberaanvallen.