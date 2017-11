Spaanse hotelketen Barceló wil samengaan met NH Hotels

Dat heeft NH maandagochtend bevestigd, nadat zakenkrant Expansión melding had gemaakt van de toenaderingspoging.

Barceló is een familiebedrijf dat gevestigd is op Mallorca. Het is bereid de aandeelhouders van het beursgenoteerde NH een belang van 40 procent te geven in het fusiebedrijf. Dat voorstel biedt volgens Expansión een premie van meer dan een kwart op de gemiddelde beurskoers in de afgelopen drie maanden.

Door de voorgestelde fusie zou het grootste hotelbedrijf van Spanje ontstaan. Samen hebben Barceló en NH meer dan zeshonderd hotels in Europa en Amerika.

NH noemt het fusievoorstel van Barceló evenwel ongevraagd en houdt vooralsnog vast aan de groeiplannen die het zelf onlangs ontvouwde voor de komende drie jaar.