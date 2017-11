Vakbonden opnieuw in gesprek met Unilever over verkoop Unox-fabriek

De afgelopen tijd hebben werknemers van Unox in Oss verschillende keren gestaakt. In de fabriek worden rookworsten, soepen en sauzen gemaakt. Unilever verkoopt de fabriek aan vleesverwerker Zwanenberg.

De nieuwe eigenaar wil morrelen aan de arbeidsvoorwaarden, met name de pensioenen. De circa driehonderd werknemers willen daarvoor compensatie van Unilever. Ook eisen zij garanties over behoud van werkgelegenheid.

Volgens FNV heeft Unilever een aangepast voorstel gedaan en wordt het overleg nu hervat. De bond wil echter niet vooruitlopen op de uitkomst en stelt dat opschorting van acties nog niet aan de orde is.

Het CNV zegt dat het afstoten van activiteiten door Unilever, niet mag leiden tot afbraak van arbeidsvoorwaarden. ''Unilever bood onvoldoende, dat leidde tot acties", stelt Peter de Jong, bestuurder van CNV Vakmensen.

Een woordvoerster van Unilever liet in een reactie weten dat het bedrijf heel blij is om weer met FNV te praten, ondanks dat de stakingen doorgaan. Volgens haar zijn er op verschillende punten verbeteringen aangebracht in het voorstel, waaronder bij pensioenen. ''We hebben goede hoop dat we er met FNV uitkomen.''