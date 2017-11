Lew wordt partner bij de in New York gevestigde firma Lindsay Goldberg, een investeerder die zich richt op familiebedrijven. Lew was van januari 2013 tot januari 2017 minister van Financiën. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij Citigroup.

Geithner was tussen 2009 en 2013 minister van Financiën in de VS. Hij ging daarna in een topfunctie werken bij de bekende investeerder Warburg Pincus.