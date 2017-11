CNV naar rechter om ontslag medewerkers doorgestarte keten Tuunte

Volgens de bond is doelbewust op een faillissement aangestuurd om van langdurige vaste contracten af te komen. CNV Vakmensen kaart de zaak maandag aan bij de rechtbank in Zutphen.

Tuunte werd in augustus bankroet verklaard. De keten met zo'n 250 medewerkers en 41 vestigingen verkeerde al geruime tijd in financiële problemen. Een maand later werd bekend dat de voormalige eigenaren van de modeketen een doorstart zouden maken.

Woede

Volgens de vakbond is werknemers voorgehouden dat ze na een eventuele doorstart kans hadden op werk, maar zijn de banen naar nieuwe tijdelijke en goedkopere krachten gegaan.

Volgens de vakbond hebben 108 voormalige medewerkers zich in de afgelopen weken bij de bond gemeld. "Het gaat vooral om medewerkers die zich jaren voor de zaak hebben ingezet. De woede en teleurstelling is enorm", stelt bestuurder Roos Rahimi van CNV Vakmensen.

"Deze medewerkers hebben zich na het faillissement de benen uit het lijf gelopen om de winkels open te houden en zo een doorstart mogelijk te maken. Toen de doorstart een feit was, zijn ze aan de kant gezet."

Ontslagrecht

CNV Vakmensen wil weten of er mogelijk sprake is van ontduiking van het ontslagrecht. De bond eist herstel van de arbeidsbetrekkingen, transitievergoedingen of een schadevergoeding op basis van het aantal dienstjaren.

"Dit 'nieuwe ondernemen' zien we de laatste steeds vaker", aldus Rahimi. "Risico's die horen bij het ondernemerschap worden afgewenteld op werknemers die machteloos moeten toekijken hoe hun baan in de uitverkoop gaat."

Het is nog niet duidelijk wanneer de zitting plaatsvindt.