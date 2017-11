PostNL gaat opnieuw met vakbonden onderhandelen over cao

Dat melden het bedrijf en de bonden vrijdag.

Vakbond FNV en haar leden wezen het PostNL-eindbod voor een nieuwe cao direct af. Dit bod is in de huidige economische situatie volgens FNV een aanfluiting.

De bond is blij dat een grote meerderheid van de werknemers deze mening deelt. "Dit maakt ons samen sterk in het realiseren van een echt goede cao", zegt Ger Deleij, onderhandelaar FNV Publiek Belang.

Acceptabel

Volgens een woordvoerster van PostNL wil de organisatie een nieuwe oplossing vinden "die voor alle partijen acceptabel is". Gezien de ontwikkelingen op de postmarkt is het belangrijk dat een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket kan rekenen op een brede steun binnen het bedrijf, zei zij.

FNV is sceptisch. "'Eerst zien en dan geloven' en 'boter bij de vis' zijn gezegden die hierbij goed passen. PostNL zal substantieel over de brug moeten komen", aldus Deleij.

Eisen

De vakbond kondigde acties aan en riep de leden van andere bonden op hetzelfde te doen. De FNV-leden willen een cao waarin over twaalf maanden een loonsverhoging van 2,5 procent wordt gerealiseerd. PostNL biedt in een cao van 21 maanden totaal 2,6 procent.



Ook moeten er meer mensen in dienst worden genomen om de werkdruk terug te dringen, vindt de bond. De FNV wil volledige herbezetting door jongere medewerkers van uren die openvallen als ouderen korter gaan werken.



PostNL stelt ook een nieuwe reiskostenregeling voor, waardoor volgens FNV juist de laagstbetaalde medewerkers er gemiddeld netto 10 euro per maand op achteruit gaan. De bond is niet tegen een nieuwe reiskostenregeling, maar stelt dat niemand er op achteruit mag gaan.

Instemming

De onderhandelaars van de drie bonden BVPP, CNV en VHP2 hebben in eerste instantie wel hun handtekening onder het PostNL-bod gezet.

Maar hun leden gingen vervolgens met een heel kleine meerderheid akkoord. De andere bonden willen ook weer met PostNL gaan praten. De cao van PostNL geldt voor ruim twintigduizend medewerkers.