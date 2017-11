Ontslagen bij Siemens Hengelo niet definitief

In het slechtste geval staan alle 640 werknemers eind 2020 op straat. Dat is een voornemen van de directie, dat nog met vakbonden, ondernemingsraad, raad van commissarissen en anderen besproken moet worden.

Voorlopig heeft iedereen in Hengelo nog werk, zo is verzekerd, en gaandeweg wordt duidelijk hoe de toekomst er precies uit gaat zien. Als de vestiging sluit is er geld voor een goed sociaal plan, heeft de directie gezegd.

''We zijn slachtoffer van de energietransformatie’’, zei een logistiek coördinator na afloop van de bijeenkomst. ,,We moeten dicht omdat het slecht gaat op de olie- en gasmarkt, terwijl onze vestiging winstgevend is. Maar de directie wil er geen geld meer in steken.’’

Zuur

Het personeel van Siemens in Hengelo is verslagen en verdrietig dat hun vestiging vrijwel zeker de deuren moet sluiten. ''Het is zuur.’’ ''Een klap in mijn gezicht.’’ ''Het komt heel hard aan.’’

Veel werknemers willen helemaal niks zeggen bij het verlaten van stadion de Grolsch Veste. Sommigen zijn erg emotioneel, zoals een secretaresse die meer dan veertig jaar in Hengelo heeft gewerkt. '

'Voor mij komt er wel een regeling, maar wat moeten mijn jonge collega’s? We hadden dit absoluut niet zien aankomen’’, zegt ze, vechtend tegen de tranen.

Excuses

Tijdens de bijeenkomst maakte de hoofddirectie excuses voor de e-mail die donderdag in het bedrijf uitlekte en waarin voor het eerst de sluiting van Hengelo werd genoemd.

''Dat was wel netjes, maar verder vond ik het optreden van de Duitse directie niet erg betrokken’’, meent een ingenieur die al ruim twintig jaar voor Siemens werkt. ,,De Nederlandse hoofddirectie wekte meer vertrouwen dat ze zich voor ons zullen inspannen.’’

FNV, CNV en De Unie worden vrijdagmiddag in Enschede formeel ingelicht door de directie van Siemens. De bonden hebben hebben al laten weten dat ze zich niet bij de voorgenomen sluiting zullen neerleggen.

Steun

Het kabinet wil kijken waar het steun kan geven aan het personeel van Siemens. Waar mogelijk zal het kabinet samen met alle betrokken partijen bekijken hoe de effecten voor, in eerste instantie, het personeel kunnen worden beperkt, aldus minister Eric Wiebes (Economische Zaken).

Het kabinet volgt de ontwikkelingen op de voet en staat in contact met de directie. ''Voor de mensen die hier werken is dit natuurlijk verschrikkelijk nieuws'', aldus Wiebes. Hij noemt de sluiting ''uiteindelijk een bedrijfsbesluit van Siemens. Daar ga ik niet in treden.''

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken noemt het ''heel slecht'' dat zoveel mensen door de sluiting van de Siemens-vestiging hun baan verliezen. ''Maar een geluk bij een ongeluk is dat dit gebeurt bij een aantrekkende economie. Er zijn veel vacatures, ik hoop dat de mensen snel weer een andere baan vinden.''

Burgemeester

Burgemeester Sander Schelberg van Hengelo springt in de bres voor de werknemers van Siemens in zijn gemeente. Schelberg wil op korte termijn een gesprek met het bedrijf.

''Ik heb mijn agenda daarvoor leeg geveegd." Hij hoopt ook dat het voornemen om de vestiging te sluiten wordt voorgelegd aan de ondernemingskamer. ''Siemens heeft nu niet genoeg juridische argumenten op tafel gelegd om een winstgevende en efficiënte onderneming als de vestiging Hengelo te sluiten", aldus Schelberg.

De burgemeester wijst erop dat de provincie en de regio veel hebben geïnvesteerd en dat sluiting niet alleen gevolgen zal hebben voor de ruim zeshonderd werknemers, maar ook nog eens voor de toeleveranciers. ''Siemens is meer dan een marktpartij, het heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid", zegt Schelberg.

Reorganisatie

De voorgenomen sluiting maakt onderdeel uit van een reorganisatie bij de energie- en gastak van het bedrijf, waarbij wereldwijd 6.900 banen verloren gaan.

Siemens past de productiecapaciteit volgens directeur Banus aan omdat de olie- en gasmarkt wereldwijd zwaar onder druk staat. ''Groene energie is sterk in opkomst. De aanpassing heeft gevolgen voor de overlevingskans van Siemens-vestigingen wereldwijd, waaronder Hengelo."

Volgens de directeur is Siemens ''niet over één nacht ijs gegaan’’. Dat er ingegrepen zou worden in de olie- en gassector werd op concernniveau al maandenlang besproken.

Volgens de directeur worden orders de komende jaren herverdeeld. Hengelo moet productie afbouwen. ,,Het concern zet zwaar in op windenergie. ''Maar de markt blijft altijd bepalend’’, aldus Banus.

Stork

Als Siemens uit Hengelo vertrekt heeft dat grote gevolgen voor het centrum van de Overijsselse plaats, erkent hij. Siemens heeft daar een groot kantoor op de plek van de voormalige machinefabriek Stork. Delen van Stork zijn overgenomen door Siemens.

Het is volgende week 150 jaar geleden dat Stork zijn eerste fabriek opende, in Hengelo. Maar het lag al niet in de bedoeling om daar feestelijk aandacht aan te besteden, zegt de directie.