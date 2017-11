Bijzonder veel cao-akkoorden afgesloten in oktober

Volgens werkgeversvereniging AWVN profiteren onderhandelaars van gunstigere omstandigheden, meldt de organisatie die vaak optreedt als adviseur bij onderhandelingen.

Zo lukt het ook steeds beter om afspraken over salarisverhogingen te maken. In oktober was de gemiddelde loonstijging die in het vooruitzicht werd gesteld bijna 2 procent. Voor het hele jaar tot nu toe is dit gemiddeld 1,7 procent.

Met de overeenkomsten zijn vorige maand in totaal 600.000 werknemers aan nieuwe arbeidsvoorwaarden geholpen. Tot dusver zijn dit jaar 306 akkoorden afgesloten voor de 465 in 2017 aflopende overeenkomsten.