Dijsselbloem maakt kandidaten Eurogroepvoorzitter op 1 december bekend

Kandidaten kunnen zich tot 30 november uiterlijk 12.00 uur aanmelden. Dat is tien dagen later dan eerder is aangekondigd.

Dat blijkt vrijdag uit een brief over de benoeming waarover de negentien Eurogroepleden op 4 december stemmen. De termijn van oud-minister Dijsselbloem loopt in januari af.

Belangstellenden moeten zich per e-mail opgeven en hun kandidatuur motiveren. Vlak voor de stemming moeten ze mondeling toelichten wat hun prioriteiten zijn voor het mandaat van tweeënhalf jaar.

De nieuwe voorzitter wordt gekozen met een gewone meerderheid van stemmen, oftewel minstens tien. Als geen van de kandidaten die meerderheid haalt, zal Dijsselbloem vertrouwelijk vertellen hoeveel stemmen de kandidaten wel hebben gehaald. Dat biedt hen de gelegenheid te beslissen of ze willen doorgaan. Mogelijk volgen er daarna meer stemrondes.

Dijsselbloem maakt de 'winnaar' direct bekend. Zijn opvolger als minister van Financiën, Wopke Hoekstra, heeft al gezegd zich niet te zullen kandideren.