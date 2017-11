Kabelaanbieders Caiway en Delta onder een dak

Ook de regionale kabelaanbieder CAIW (Caiway) maakt deel uit van die transactie. Dat bedrijf komt daarmee onder één dak met het Zeeuwse energie- en kabelbedrijf Delta, dat al in handen is van EQT. Ook CAIW valt onder het investeringsfonds van de Rabobank.

Het fonds hanteert een beleggingsduur van tien jaar. Het einde van die periode is nu in zicht. Financiële details over de verkoop, die naar verwachting nog dit jaar wordt afgerond, zijn niet naar buiten gebracht.

CAIW levert televisie, telefonie en internetdiensten aan ruim 200.000 klanten, met name in Westland en omgeving. Infrastructuurbedrijf CIF biedt breedbandtoegang aan meer dan 350.000 huishoudens en bedrijven, niet alleen in de Randstad maar juist ook in buitengebieden. Op het netwerk van CIF zijn dertien verschillende providers actief.

Met de overname door EQT is de continuïteit van de dienstverlening volgens de betrokken partijen gegarandeerd. Ook wil de nieuwe eigenaar, die CIF en CAIW onderbrengt in dezelfde holding als Delta, de bedrijven de ruimte bieden om verder te groeien.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet zich nog wel over de deal buigen. Die toezichthouder maakte een paar jaar geleden nog bezwaar tegen de overname van Caiway door KPN, die daarop werd afgeblazen.