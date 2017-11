KLM-partner Kenya Airways lijdt onder politieke onrust

Het bedrijf, waarin KLM een flink belang heeft, wist desondanks het verlies in de eerste helft van dit boekjaar aanzienlijk terug te dringen.

Het aantal reizigers nam met 3,3 procent toe tot 2,3 miljoen. Tot een hogere omzet leidde die passagiersgroei niet, omdat de ticketprijzen daalden, aldus topman Sebastian Mikosz vrijdag tijdens een bijeenkomst met investeerders.

De opbrengsten gingen zelfs een fractie omlaag naar omgerekend een kleine 450 miljoen euro.

Vloot

Het nettoverlies nam met ruim een vijfde af tot omgerekend ruim 30 miljoen euro. Die verbetering is mede te danken aan een ingrijpende reorganisatie die vorig jaar werd ingezet om de kosten terug te dringen. Verliesgevende routes zijn geschrapt en de vloot is verkleind van 47 naar 38 vliegtuigen.

Kenya Airways is daarnaast bezig zijn financiële positie te versterken. Daarbij wordt met name gekeken naar de huidige grootaandeelhouders.

KLM

KLM heeft nu 26 procent van de aandelen in handen, de Keniaanse overheid 29 procent. Van KLM wordt een extra investering verwacht van omgerekend zo'n 65 miljoen euro. Een woordvoerster van KLM liet weten dat tot dusver geen extra geld naar Kenya Airways is gegaan.



Wel worden bijvoorbeeld landingsrechten in Londen en IT-systemen beschikbaar gesteld. Die hulp is bij elkaar goed voor een bedrag van omgerekend 44 miljoen euro. Daarnaast is een investering mogelijk tot 21 miljoen euro in contanten, in ruil voor aandelen. De voorwaarden daarvoor moeten nog worden vastgesteld.

Belang

De Keniaanse overheid investeert veel meer in de nationale luchtvaartmaatschappij en zal daarmee meer zeggenschap naar zich toetrekken.



Het belang van KLM verwatert naar 5 procent, of 12 procent als de eerder genoemde investering doorgaat. Toch wil Kenya Airways de banden met zijn Nederlandse samenwerkingspartner verder aanhalen, zei voorzitter Michael Joseph vrijdag.