Zeshonderd banen weg door sluiting Siemens-kantoor in Hengelo

Een woordvoerder van het Duitse technologieconcern bevestigt dat na berichtgeving van RTV Oost en dagblad Tubantia.

Het personeel wordt vrijdagochtend bijgepraat bij een bijeenkomst in de Grolsch Veste. Daar geeft de topman van de divisie via een videoverbinding uitleg over de sluiting. Of er gedwongen ontslagen vallen, is nog onduidelijk. Het bedrijf wil daar niets over zeggen totdat het personeel is ingelicht.

Mokerslag

Burgemeester Sander Schelberg van Hengelo noemt de aangekondigde sluiting van de fabriek "een mokerslag voor de medewerkers". Op Twitter zegt hij: "Dit treft Hengelo en Twente in het hart. Hier kunnen we ons niet bij neerleggen!"

Het is "heel slecht" dat zoveel mensen worden ontslagen, volgens Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. "Maar een geluk bij een ongeluk is dat dit gebeurt bij een aantrekkende economie. Er zijn veel vacatures. Ik hoop dat de mensen snel weer een andere baan vinden.''

Vakbonden

De vakbonden reageren geschokt op de sluiting van de Siemens-vestiging. CNV-bestuurder Gerard van der Molen noemt de beslissing "een dramatisch verhaal. Dit raakt de regio hard.''

Van der Molen stelt op korte termijn met het Duitse bedrijf in gesprek te willen. Daar wil hij het in eerste instantie hebben over het behoud van banen. Pas daarna gaat het wat de CNV betreft over ''een eerlijke compensatie voor het verlies van banen.'' Van der Molen wijst erop dat de gemiddelde leeftijd van het Siemens-personeel ''redelijk hoog'' is, wat de kans op het vinden van een nieuwe baan bemoeilijkt.

Hans Korver van De Unie sprak donderdag met Siemens-werknemers die "ondersteboven waren van het nieuws." Korver betreurt het dat het nieuws via de media naar buiten is gekomen. "Dat het slecht ging in de olie- en gasindustrie wisten we al wel, maar dit is toch een klap."

De Unie heeft vooral veel vragen. "We willen vooral weten waarom Hengelo dicht moet. We hadden juist begrepen dat het bedrijf na een moeilijke periode nu weer goed draait."

Sociaal plan

Volgens FNV Metaal kan de ondernemingsraad nog wel officieel tegen het besluit ingaan, aangezien het een voorgenomen besluit is.



Jan Wit, bestuurder FNV Metaal is verbolgen over het feit dat werknemers de sluiting vanuit de media moesten vernemen. "Het gaat hier om de levens van minimaal zeshonderd gezinnen die geraakt worden. Als de mediastorm is gaan liggen, blijven zij met alle gevolgen achter."

Wit zegt alles op alles te zetten om de gevolgen voor de medewerkers zo beperkt mogelijk te houden. "Het concern Siemens maakt mooie winsten. Dat betekent dat er geld is voor een mooi sociaal plan. Van Siemens verwacht ik goed werkgeverschap, voor zover dat gaat in deze situatie."

Reorganisatie

6.100 van de 6.900 banen verdwijnen in de energie- en gastak. Siemens krijgt de laatste tijd minder opdrachten op dat vlak vanwege de stormachtige opkomst van hernieuwbare energie.

De helft van het massaontslag valt in Duitsland. De rest treft andere delen van het internationaal actieve concern met in totaal zo'n 350.000 werknemers. De afgelopen weken werd er al veel gespeculeerd over de reorganisatie, die nu door Siemens is bevestigd.

Hard gelag

De directie van Siemens Nederland realiseert zich dat de voorgenomen sluiting van de fabriek in Hengelo voor de circa 650 medewerkers ''een hard gelag'' is. De komende tijd brengt het bedrijf de concrete gevolgen van het besluit in kaart, samen met de vakbonden en de ondernemingsraad.

Dat heeft Huub Banus, directeur van de divisie Power & Gas van Siemens Nederland, vrijdag laten weten. ''Men mag verwachten dat Siemens zich bij alle vervolgstappen als een verantwoordelijk werkgever richting haar medewerkers zal opstellen'', voegde de bestuurder eraan toe.

Het is niet voor het eerst dat er stevig wordt gesnoeid bij Siemens. Zo kondigde het bedrijf in mei nog een reorganisatie aan bij zijn digitale tak. Daarbij werden zeventienhonderd banen in Duitsland geschrapt en werden duizend arbeidsplaatsen overgeheveld naar externe dienstverleners.