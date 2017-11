Bonden willen opnieuw met PostNL praten na afwijzing cao-voorstel door leden

De vakbonden vinden dat daarmee het draagvlak ontbreekt om definitief hun handtekening te zetten. Zij willen opnieuw met PostNL om tafel.

Met name de uitgeklede reiskostenregeling en het ''magere'' loonbod van PostNL stuiten volgens CNV-bestuurder Anselma Zwaagstra op veel verzet onder de leden. ''Hoewel een kleine meerderheid voor heeft gestemd, zouden wij ons er prettiger bij voelen als meer mensen achter ons staan'', zei zij.

Zwaagstra wees onder meer op de moordende concurrentie in de post- en pakketmarkt en het gezaag aan de stoelpoten van PostNL als uitvoerder van de basispostdienst in Nederland. ''De werkdruk is hoog en er wordt ontzettend veel gevraagd van de mensen bij PostNL.''

Collegavakbond FNV zag van meet af aan niets in het voorstel en kondigde eerder deze week acties aan. Als PostNL niet met een beter cao-bod komt, kan het bedrijf zich opmaken voor ''een lastige decembermaand'', luidde de boodschap.

PostNL overweegt alle vakorganisaties uit te nodigen om opnieuw in gesprek te gaan over een nieuwe cao, liet een woordvoerder desgevraagd weten. ''Gezien de huidige ontwikkelingen in de postmarkt is draagvlak en eensgezindheid van essentieel belang voor alle betrokken partijen.''

