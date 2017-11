Beoogde topman moederbedrijf Fokker per direct opgestapt bij GKN

Bij de luchtvaartdivisie waar hij momenteel de leiding over heeft, GKN Aerospace, zijn namelijk opnieuw problemen aan het licht gekomen. Het gaat daarbij om een fabriek voor composietmaterialen in Alabama.

Na het aanstaande vertrek van bestuursvoorzitter Nigel Stein zou Kevin Cummings promotie maken en aan het roer komen bij GKN. Maar Cummings ruimt nu het veld vanwege de resultaten van een onderzoek.

Uit het onderzoek naar het financiële reilen en zeilen van de fabriek komt naar voren dat de problemen groter zijn dan waar eerder op werd gerekend.

Cummings zou in januari het stokje als divisiedirecteur bij GKN Aerospace overdragen aan de Nederlandse Fokker-topman Hans Büthker. Die wisseling van de wacht is nu voren gehaald. Bij moederbedrijf GKN neemt commissaris Anne Stevens de taken waar tot een nieuwe topbestuurder is gevonden.

In een handelsbericht over het derde kwartaal liet GKN vorige maand al weten dat voor de problemen in Noord-Amerika een voorziening van 15 miljoen pond (ongeveer 17 miljoen euro) was getroffen.

Het onderzoek is nog niet volledig afgerond, maar nu al is duidelijk dat daar een bedrag tussen de 80 miljoen en 130 miljoen pond bijkomt.