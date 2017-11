'Barbie-maker slaat overnamepoging branchegenoot af'

Het bedrijf zou volgens bronnen een overnamevoorstel van Hasbro hebben afgewezen, omdat het bod te laag zou zijn. Ook twijfelt Mattel aan de haalbaarheid van de deal, gelet op concurrentiebezwaren.

Sinds oktober steken overnamespeculaties de kop nadat analisten Mattel als potentiële overnameprooi bestempelden.

The Wall Street Journal meldde als eerste dat Hasbro en Mattel onderhandelden over een samengaan. Dat was kort nadat Mattel met tegenvallende omzetcijfers naar buiten was gekomen. Daarbij zette het bedrijf het mes in het dividend en kondigde omvangrijke kostenbesparingen aan.

Mattel is naast Barbie ook bekend van onder meer speelgoed van Fisher Price en de auto's van Hot Wheels. Hasbro is het bedrijf achter onder meer Monopoly, Nerf-pijltjesgeweren en Transformers-speelgoed.