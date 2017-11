Winst fietsenmaker Accell geraakt door verkoopdaling Noord-Amerika

De kosten daarvan zorgen ervoor dat het resultaat dit jaar lager uitvalt dan in 2016.

Het topmanagement in Noord-Amerika is vervangen en aanwezige voorraden worden zo snel mogelijk afgebouwd. Het bedrijf stelt dat de online verkopen in Noord-Amerika wel goed lopen, waaronder de verkoop van e-bikes.

Dit is echter onvoldoende om de zwakkere verkoop via traditionele kanalen te compenseren. Zo werd onlangs een contract met een grote sportwinkelketen beëindigd.

Volgens de nieuwe topman Ton Anbeek, die begin deze maand overkwam van beddenverkoper Beter Bed, lopen de verkopen in Europa nog gewoon goed door.

Het bedrijf uit Heerenveen blijft daarom bij zijn voorspelling dat de omzet in de tweede helft van dit jaar hoger zal uitvallen dan in de tweede helft van vorig jaar.

Anbeek zei in een reactie het jammer te vinden dat Accell kort na zijn aantreden met een winstwaarschuwing moet komen. ''Het is wat het is, maar de markt moet goed geïnformeerd worden.''