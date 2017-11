Integratie likeur Passoã zorgt voor hogere resultaten Lucas Bols

De drankenfabrikant profiteerde vooral van de ''succesvolle integratie" van het merk Passoã.

Bols heeft sinds begin december met Rémy Cointreau een samenwerking waarbij alle activiteiten van Passoã bij Bols zijn ondergebracht. Het likeurmerk wordt in ruim veertig landen verkocht.

De omzet in de periode april tot en met september steeg met bijna 24 procent tot 48,8 miljoen euro. Op eigen kracht was de groei met 0,5 procent bescheiden. Volgens Bols presteerden vrijwel alle regio's goed. In Azië was sprake van een omzetdaling. De nettowinst klom met 23,5 procent tot 8,7 miljoen euro.

Vooruitkijkend voorziet Bols verder groei van de wereldwijde merken in West-Europa, de Verenigde Staten en in opkomende markten. Ook in Azië zal de omzet in het lopende boekjaar weer stijgen.