Werkloosheid daalt in oktober naar 4,5 procent

Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS is het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk in de afgelopen drie maanden met gemiddeld vijftienduizend per maand toegenomen.

Vorige maand had in die leeftijdsgroep ruim 8,6 miljoen mensen betaald werk. Bijna 4,3 milljoen mensen hadden om uiteenlopende reden geen betaald werk, waaronder 404.000 personen die recent naar werk zochten en direct beschikbaar zijn.

De werkloosheid bereikte eind 2008 het laagste punt met 3,6 procent. De jeugdwerkloosheid stond vorige maand op 7,9 procent. Vlak voor de crisis was dit 8,4 procent.

WW-uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen ging vorige maand met bijna 8.000 omlaag, tot 343.000. Daarmee werd het laagste niveau bereikt sinds december 2012, aldus cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

Met name in de bouw en bij pedagogische beroepen was sprake van een daling, maar bij agrarische beroepen nam het aantal WW-uitkeringen toe.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt de cijfers ''geweldig nieuws''. ''We zijn op de goede weg, in oktober steeg het aantal werkenden voor de zevende maand op rij terwijl het aantal WW-uitkeringen voor de negende maand op rij daalde.''

