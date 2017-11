Makers transportmiddelen zien omzet flink stijgen

Autoproducenten zagen hun opbrengsten daarbij met een kleine 15 procent oplopen. De andere fabrikanten van transportmiddelen kregen er meer dan een kwart aan omzet bij. Het gaat dan hoofdzakelijk om scheepsbouwers, maar ook om bedrijven in de treinen-, vliegtuigen- en (brom)fietsenbouw.

Ook in andere deelgebieden van de industrie ging de omzet omhoog, maar wel een stuk minder. Zo was in de aardolie-, chemische en farmaceutische industrie sprake van een plus van dik 1 procent. Alleen in de meubelindustrie daalde de omzet licht.

Alles bij elkaar gingen de opbrengsten in de industrie volgens het CBS op jaarbasis iets meer dan 5 procent vooruit. Net als in het voorgaande kwartaal moesten de Nederlandse fabrieken het wat betreft groei vooral van het buitenland hebben. Hun omzet over de grens groeide steviger dan die binnen Nederland.