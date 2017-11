Airbus haalt grootste order ooit binnen op luchtvaartshow Dubai

Daarmee is een bedrag van bijna 50 miljard dollar (42 miljard euro) gemoeid.

Het gaat om toestellen van de types A320neo en A321neo, geschikt voor vluchten over korte tot middellange afstanden. Ze worden verdeeld tussen vier prijsvechters waar Indigo belangen in heeft.

Behalve het Hongaarse Wizz Air, dat op 146 nieuwe vliegtuigen mag rekenen, zijn dat Frontier Airlines in de Verenigde Staten, JetSmart in Chili en Volaris in Mexico.

Indigo had al orders voor bij elkaar 427 van zulke toestellen lopen. Dat aantal is in één klap verdubbeld. Voor Airbus bevestigt dat de positieve verwachtingen die het bedrijf toch al had over de vraag naar zijn vliegtuigen bij prijsvechters, aldus bestuurder John Leahy.

IndiGo

Indigo Partners heeft overigens geen enkele connectie met de Indiase prijsvechter IndiGo, die in 2015 opzien baarde met een bestelling bij Airbus voor 250 A320neo's. Dat was tot dusver de grootste deal ooit voor de Frans-Duitse vliegtuigfabrikant.

De Amerikaanse rivaal Boeing kan eveneens pronken met een grote nieuwe bestelling. FlyDubai uit de Verenigde Arabische Emiraten wil 175 vliegtuigen uit de 737-reeks hebben en heeft daarnaast een optie genomen op nog eens vijftig van die toestellen. Daarmee is een totaalbedrag van 27 miljard dollar gemoeid. Ook de Boeing 737 is bedoeld voor korte tot middellange afstanden.

De keuze van FlyDubai om alleen met Boeing in zee te gaan is een fikse tegenvaller voor Airbus, dat ook hoopte op een deel van de order. Luchtvaartmaatschappijen kiezen er omwille van de concurrentie vaak voor zulke grote opdrachten te verdelen tussen de twee vliegtuigfabrikanten. Aan de andere kant kunnen zij besparen op onderhoud door voor één type te gaan.