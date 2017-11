'Geld ontwikkelingsbank FMO loopt door belastingparadijzen'

Dat meldt Trouw op basis van eigen onderzoek.

Uit de zogeheten Paradise Papers, en ook uit de eerder gelekte Panama Papers, komen volgens de krant meerdere zaken naar voren waarbij FMO investeert in structuren die via belastingparadijzen lopen. Het gaat onder meer om de financiering van een grote energiecentrale in Nigeria.

FMO, dat voor ruim de helft in handen is van de Nederlandse staat, heeft aan de krant laten weten dat het nauwelijks te voorkomen is om via belastingparadijzen te investeren of financieren. Dit zou komen omdat FMO vaak samenwerkt met partijen waarvan onderdelen in een belastingparadijs zitten.

Volgens de ontwikkelingsbank wordt het thema ‘belastingen’ de laatste jaren wel steeds belangrijker bij de beoordeling van een eventuele financiering. ,,Het uitgangspunt is dat we niet willen meewerken aan winstverschuiving door bedrijven naar belastingparadijzen'', zo verklaart Yvonne Bol, die bij FMO werkt als manager belastingen, aan Trouw.