Vakbond FNV kondigt acties bij PostNL aan

Dat maakt de vakbond dinsdag bekend. FNV heeft eerder al gezegd acties voor te bereiden.

De bond heeft het postbedrijf zeven dagen gegeven om opnieuw te komen onderhandelen over een nieuwe cao. "In plaats daarvan kiest het bedrijf ervoor door te gaan op een doodlopende weg", vindt de vakbond.

PostNL heeft eerder een principeakkoord met de Bond van Post Personeel (BVPP), CNV Publieke Diensten en VHP2 gesloten.

Toen is afgesproken dat de werknemers dit en volgend jaar in totaal een loonsverhoging van 2,6 procent krijgen. Ook is er een eenmalige uitkering van 50 euro afgesproken.

Aanfluiting

Leden van de FNV hebben niet met dit bod ingestemd. Zij willen over een periode van twaalf maanden een verhoging van 2,5 procent.

De met andere bonden gemaakte afspraken noemt FNV-onderhandelaar Ger Deleij "in de huidige economische omstandigheden een aanfluiting".

Daarnaast vindt de bond dat meer mensen in dienst moeten worden genomen om de werkdruk te verlagen. Ook zouden jongere medewerkers ingezet moeten worden tijdens de uren die ouderen minder gaan werken. Verder is FNV ontevreden over een door PostNL voorgestelde reiskostenregeling.

"Volhardt het bedrijf in haar standpunt, dan kan het een lastige decembermaand tegemoet zien, zoveel is zeker", zegt Deleij.

Ontevreden

"Al zou het principeakkoord door de andere bonden met een kleine meerderheid worden geaccepteerd, dan nog is het overgrote deel van de werknemers van PostNL ontevreden", meent de onderhandelaar.

De bond heeft naar eigen zeggen "duizenden reacties" gekregen van ontevreden medewerkers. "Ook leden van de andere bonden zijn zwaar teleurgesteld over het resultaat dat er nu ligt."

De cao van PostNL is van toepassing op ruim twintigduizend medewerkers.