Medewerkers worstfabriek Unox kondigen hardere acties aan

"Desnoods gaan we tot de kerst door'', zei FNV-bestuurder Niels Suijker tegen de stakers.

FNV laat dinsdag in een officiële reactie weten dat de staking is verlengd tot woensdagochtend. Daarna zal elke dag een andere ploeg het werk neerleggen, tot en met zondag. "De fabriek draait daardoor deze hele week niet meer", meldt de vakbond.

Het personeel van de fabriek in Oss legde maandagavond voor de vijfde dag in anderhalve week het werk neer. Ongeveer tweehonderd werknemers trokken dinsdagochtend van de fabriek naar het centrum van de Brabantse stad.

De stakers werden dinsdag in het centrum van Oss toegesproken door vicevoorzitter Mariëtte Patijn van FNV en door voormalig SP-leider Jan Marijnissen die begin jaren zeventig zelf kort als worstophanger in de fabriek werkte. ''De schappen moeten leeg, we steunen jullie tot aan de overwinning'', zei Marijnissen.

Rookworsten, soepen en sauzen

In de fabriek in Oss worden rookworsten, soepen en sauzen gemaakt. Moederbedrijf Unilever verkoopt de fabriek aan vleesverwerker Zwanenberg. De nieuwe eigenaar wil morrelen aan de arbeidsvoorwaarden, met name de pensioenen. De circa driehonderd werknemers willen daarvoor compensatie van Unilever. Ook eisen zij garanties over behoud van werkgelegenheid.

De vakbond en de stakers denken dat bijvoorbeeld HEMA last kan krijgen als verse rookworst niet meer geleverd kan worden. Ook de voorraad erwtensoep in de supermarkt staat onder druk, zeggen ze.