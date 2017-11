Corendon breidt aantal vluchten vanaf vliegveld Maastricht flink uit

Corendon vliegt momenteel tijdens de zomerperiode al op drie bestemmingen. Dat aantal groeit naar twaalf bestemmingen in zes landen, maakten topman Steven van der Heijden en Corendon-oprichter Atilay Uslu bekend.

Nu vliegt Corendon vanaf Maastricht op Spanje, Griekenland en Turkije. Maar dat aanbod wordt uitgebreid met meer landen rond de Middellandse Zee. Zo zijn er nieuwe vluchten naar Sicilië, Portugal en Tunesië. In totaal investeert Corendon ruim 10 miljoen euro in de uitbreiding.

Corendon verwacht dat komende zomer 70.000 passagiers via Maastricht naar zonnige bestemmingen vliegen. Dat zijn er nu 20.000. Corendon denkt extra passagiers uit Limburg, Brabant en Gelderland aan te trekken (60 procent), maar ook uit België (35 procent) en Duitsland (5 procent).

Door de drukte op een relatief duur Schiphol krijgen regionale luchthavens nieuwe vleugels, denkt Corendon-directeur Van der Heijden. ''Voor een vlucht via Schiphol moet je minimaal 3,5 uur voor vertrek al aanwezig zijn. Op Maastricht garanderen we dat je bij aankomst 1,5 uur vooraf je vliegtuig haalt'', aldus de topman. Bovendien is het parkeren er gratis en zijn er nauwelijks wachttijden.

Nu al is er volgens Uslu veel animo om in 2018 in Maastricht op het vliegtuig te stappen.