Nederlandse economie groeit met 0,4 procent in derde kwartaal

Daarmee ligt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) fors lager dan een kwartaal eerder. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend in een eerste raming.

In het tweede kwartaal liet de economie met 1,5 procent op kwartaalbasis nog een "uitzonderlijk" sterke groei zien. Het is het veertiende kwartaal op rij dat de economie in de lift zit.

Volgens het CBS is de groei breed gedragen. Zowel de investeringen, als de consumptie en de export trokken verder aan.

Op jaarbasis

Op jaarbasis ging de economie er met 3 procent op vooruit. Voor werkdagen gecorrigeerd bedraagt de groei van het bbp 3,3 procent.

Er is vooral meer geïnvesteerd in woningen, vliegtuigen en personenauto's. Ook hebben bedrijven meer geld gestoken in machines. De hogere investeringen zijn in lijn met het optimisme van Nederlandse ondernemers.

De bestedingen van consumenten groeiden iets sterker dan in de voorgaande kwartalen. Huishoudens trokken vaker de portemonnee voor elektrische apparaten, kleding en de inrichting van de woning. Daarnaast gaven zij meer uit aan diensten, zoals horeca en recreatie. Dergelijke uitgaven zijn goed voor ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen.

CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot viel in het derde kwartaal 0,2 procent hoger uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. De uitstoot van CO2 als gevolg van gasverbruik voor verwarming door huishoudens en de dienstverlening nam toe, terwijl de emissies door energiebedrijven juist sterk afnamen.

Het derde kwartaal van dit jaar was dan ook kouder dan dat van 2016. Vooral in september was het een stuk frisser. Hiervoor gecorrigeerd was de CO2-uitstoot in het derde kwartaal 1,2 procent lager dan een jaar eerder.

Banen

Eerder op dinsdag maakte het CBS al bekend dat het aantal banen in Nederland in het derde kwartaal opnieuw een recordhoogte heeft bereikt. Er kwamen 51.000 banen bij, wat het totaal op 10,2 miljoen banen brengt.

Ook het aantal openstaande vacatures nam licht toe, terwijl de werkloosheid daalde naar 4,7 procent. Voor iedere vacature zijn nu twee werklozen.

"Economische groei krijgt pas écht betekenis wanneer Nederlanders ervan beginnen te profiteren. In de cijfers zien we dat nu gebeuren: De groei van de werkgelegenheid zet door. In het derde kwartaal van 2017 kwamen er 51.000 banen bij. Dat is goed nieuws", stelt minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes in een reactie.

